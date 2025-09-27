 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

2e entracte: «Les Canadiens sont hyper efficaces en avantage» -Dany Dubé

par 98.5

0:00
9:27

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 27 septembre 2025 21:14

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
2e entracte: «Les Canadiens sont hyper efficaces en avantage» -Dany Dubé
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Après 40 minutes de jeu à Toronto, les jeunes Canadiens mènent 3 à 1 contre les Maple Leafs, profitant d'une efficacité en avantage numérique (deux buts sur cinq tirs).

Mason McTavish a signé une prolongation de contrat de 7 millions de dollars par an avec les Ducks, tandis que Luke Hughes (Devils) et Luke Evangelista (Nashville) restent agents libres avec restriction.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, en 2e entracte du match Canadiens/Leafs, avec Martin McGuire. 

Le prochain match pré-saison opposera les Canadiens aux Sénateurs au Centre Vidéotron à Québec.

