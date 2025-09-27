Le hockey des Canadiens

Après 40 minutes de jeu à Toronto, les jeunes Canadiens mènent 3 à 1 contre les Maple Leafs, profitant d'une efficacité en avantage numérique (deux buts sur cinq tirs).

Mason McTavish a signé une prolongation de contrat de 7 millions de dollars par an avec les Ducks, tandis que Luke Hughes (Devils) et Luke Evangelista (Nashville) restent agents libres avec restriction.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, en 2e entracte du match Canadiens/Leafs, avec Martin McGuire.

Le prochain match pré-saison opposera les Canadiens aux Sénateurs au Centre Vidéotron à Québec.