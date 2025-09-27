Rassemblements pour Nooran Rezayi

Des rassemblements en l'honneur de Nooran Rezayi, le jeune de 15 ans tué par un policier du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) dimanche dernier, se tiendront samedi et dimanche sur les lieux des évènements.
Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste pour Cogeco nouvelles, discuter de ces regroupements à venir au micro de Jeffrey Subranni.
«Plusieurs centaines de personnes sont attendues. Mais aussi, le SPAL a convié les médias vendredi pour informer de la présence d'un possible élément perturbateur. Selon le Service de police de l'arrondissement de Longueuil, un petit groupe d'individus serait intéressé à ces événements pour attirer la confrontation avec les policiers et agir à titre d'agents perturbateurs. Alors, on attend un important déploiement policier.»