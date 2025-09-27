Rassemblements pour Nooran Rezayi

Des rassemblements en l'honneur de Nooran Rezayi, le jeune de 15 ans tué par un policier du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) dimanche dernier, se tiendront samedi et dimanche sur les lieux des évènements.

