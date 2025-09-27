 Aller au contenu
Société
Rassemblements pour Nooran Rezayi

«Un petit groupe d'individus souhaiterait agir à titre d'agent perturbateur»

par 98.5

0:00
2:53

Entendu dans

Même le week-end

le 27 septembre 2025 10:48

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
«Un petit groupe d'individus souhaiterait agir à titre d'agent perturbateur»
Zachariel Cossette-LeBlanc / Cogeco Média

Des rassemblements en l'honneur de Nooran Rezayi, le jeune de 15 ans tué par un policier du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) dimanche dernier, se tiendront samedi et dimanche sur les lieux des évènements.

Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste pour Cogeco nouvelles, discuter de ces regroupements à venir au micro de Jeffrey Subranni. 

«Plusieurs centaines de personnes sont attendues. Mais aussi, le SPAL a convié les médias vendredi pour informer de la présence d'un possible élément perturbateur. Selon le Service de police de l'arrondissement de Longueuil, un petit groupe d'individus serait intéressé à ces événements pour attirer la confrontation avec les policiers et agir à titre d'agents perturbateurs. Alors, on attend un important déploiement policier.»

Zachariel Cossette-Leblanc

