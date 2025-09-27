Ventes de véhicule électrique en 2035

Le nouveau ministre de l’Environnement, Bernard Drainville, a annoncé vendredi que Québec adoptera bientôt un nouveau règlement pour lever l'interdiction de vendre des véhicules neufs à essence à partir de 2035.

Écoutez Benoit Charette, rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile et animateur du balado Ça tient la route, aborder le sujet, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.