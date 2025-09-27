Ventes de véhicule électrique en 2035

Le nouveau ministre de l’Environnement, Bernard Drainville, a annoncé vendredi que Québec adoptera bientôt un nouveau règlement pour lever l'interdiction de vendre des véhicules neufs à essence à partir de 2035.
Écoutez Benoit Charette, rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile et animateur du balado Ça tient la route, aborder le sujet, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
«Pour le moment, ça fait bien l'affaire des constructeurs parce qu'eux peinent à vendre des véhicules électriques. Non seulement les véhicules électriques ne se vendent pas assez vite, mais évidemment, les tarifs de Donald Trump coûtent aussi très cher aux compagnies automobiles. Bernard Drainville, il donne de l'espace pour respirer aux constructeurs et on espère reprendre le rythme de croisière dans deux ans et demi.»