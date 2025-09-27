Discours de Trump à l’ONU

Le président américain Donald Trump a livré un discours décousu et a critiqué ouvertement l’ONU lorsqu'il a pris la parole mardi devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.
Écoutez Guillaume Lavoie, analyste spécialiste de la politique américaine, en discuter samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
«Nous, on voit ça comme un discours décousu et gênant. Le véritable auditoire de Donald Trump reste son écosystème. Et il faut savoir que l'ONU a très mauvaise presse aux États-Unis, particulièrement chez les conservateurs et encore plus dans le monde Maga. Alors, pour Trump, d'aller à l'ONU dire, je le cite : Vous êtes bon à rien, vous ne faites rien, ce n'est pas impopulaire aux États-Unis.»