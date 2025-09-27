 Aller au contenu
Politique
Discours de Trump à l’ONU

«Le véritable auditoire de Donald Trump reste son écosystème»

par 98.5

0:00
7:27

Entendu dans

Même le week-end

le 27 septembre 2025 09:23

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
«Le véritable auditoire de Donald Trump reste son écosystème»
Le président Donald Trump s'exprime lors de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le mardi 23 septembre 2025, à New York. / Evan Vucci / The Associated Press

Le président américain Donald Trump a livré un discours décousu et a critiqué ouvertement l’ONU lorsqu'il a pris la parole mardi devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. 

Écoutez Guillaume Lavoie, analyste spécialiste de la politique américaine, en discuter samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

«Nous, on voit ça comme un discours décousu et gênant. Le véritable auditoire de Donald Trump reste son écosystème. Et il faut savoir que l'ONU a très mauvaise presse aux États-Unis, particulièrement chez les conservateurs et encore plus dans le monde Maga. Alors, pour Trump, d'aller à l'ONU dire, je le cite : Vous êtes bon à rien, vous ne faites rien, ce n'est pas impopulaire aux États-Unis.»

Guillaume Lavoie

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On s'enfonce de plus en plus dans une spirale à Postes Canada»
Même le week-end
«On s'enfonce de plus en plus dans une spirale à Postes Canada»
0:00
10:43
Le syndicat de Postes Canada craint des bris de services en régions éloignées
Lagacé le matin
Le syndicat de Postes Canada craint des bris de services en régions éloignées
0:00
7:07

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Quelques idées de sorties abordables à Montréal!
Chronique culturelle
Quelques idées de sorties abordables à Montréal!
Comment suivre l'actualité sans souffrir d'anxiété?
Trucs de pros
Comment suivre l'actualité sans souffrir d'anxiété?
«Un petit groupe d'individus souhaiterait agir à titre d'agent perturbateur»
Rassemblements pour Nooran Rezayi
«Un petit groupe d'individus souhaiterait agir à titre d'agent perturbateur»
«Drainville donne de l'espace pour respirer aux constructeurs» -Benoit Charette,
Ventes de véhicule électrique en 2035
«Drainville donne de l'espace pour respirer aux constructeurs» -Benoit Charette,
De plus en plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi
Éventail de choix restreint
De plus en plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi
Coupe du monde de rugby : les Canadiennes en finale contre l'Angleterre
Même le week-end
Coupe du monde de rugby : les Canadiennes en finale contre l'Angleterre
«C'est un documentaire choc qui donne un visage humain à la fraude»
Documentaire Le prince charmant n’existe pas
«C'est un documentaire choc qui donne un visage humain à la fraude»
La contraception plus difficile d'accès pour les femmes immigrantes au Québec
Étude d'une équipe de recherche à l'UQAM
La contraception plus difficile d'accès pour les femmes immigrantes au Québec
Un premier traitement pour ralentir la maladie d’Huntington
Maladie grave et dévastatrice pour le cerveau
Un premier traitement pour ralentir la maladie d’Huntington
Uh ho : un 8e album pour Patrick Watson
Chronique culturelle
Uh ho : un 8e album pour Patrick Watson
«Devant les micros du moins, c'était l'unité» -Philip Rodrigue-Comeau
Caucus présessionnel de la CAQ
«Devant les micros du moins, c'était l'unité» -Philip Rodrigue-Comeau
«On s'enfonce de plus en plus dans une spirale à Postes Canada»
Réforme en profondeur
«On s'enfonce de plus en plus dans une spirale à Postes Canada»
Une chanson québécoise de 2012 rayonne dans un film sur Netflix
Chronique culturelle
Une chanson québécoise de 2012 rayonne dans un film sur Netflix
Retour d'Alexander : «Ça a tellement fait du bien aux Alouettes»
Victoire de 38-20 contre les Stampeders
Retour d'Alexander : «Ça a tellement fait du bien aux Alouettes»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00