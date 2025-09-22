Victoire de 2-1 du CH

Il aura fallu attendre jusqu'aux tirs de barrage, mais le Canadien de Montréal a signé une victoire de 2-1 face aux Penguins de Pittsburgh lundi soir dans le cadre de son premier match du calendrier préparatoire.

Les gardiens Samuel Montembeault et Jacob Fowler ont offert une excellente performance devant la cage du tricolore et Owen Beck a été nommé joueur du match.

Écoutez les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef Martin St-Louis et le sommaire de la rencontre avec Martin McGuire et Dany Dubé.