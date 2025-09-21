Josélito Michaud au Club du dimanche

Tous les dimanches, l'équipe de Même le week-end reçoit un invité spécial auquel elle pose une série de questions avant de l'accepter comme membre officiel du Club du dimanche.

Cette semaine, c'est Josélito Michaud, auteur, animateur, producteur et conférencier, qui est l'invité de l'équipe.

Écoutez cet homme riche en histoires et en expériences discuter de son enfance difficile et de son adoption, qu'il aborde dans son livre MADAME est-ce que je vais être choisi?