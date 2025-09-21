Josélito Michaud au Club du dimanche

Tous les dimanches, l'équipe de Même le week-end reçoit un invité spécial auquel elle pose une série de questions avant de l'accepter comme membre officiel du Club du dimanche.
Cette semaine, c'est Josélito Michaud, auteur, animateur, producteur et conférencier, qui est l'invité de l'équipe.
Écoutez cet homme riche en histoires et en expériences discuter de son enfance difficile et de son adoption, qu'il aborde dans son livre MADAME est-ce que je vais être choisi?
«À six ans et demi, j'ai compris que j'étais dans un mauvais endroit. Je me suis dit que j'allais me sortir de là dans l'imaginaire et j'ai commencé à rêver grand. Mais ces événements-là, ça a forgé la personnalité que j'ai. Si j'avais été louangé, béni tous les matins, pas sûr que j'aurais eu cette compassion-là.»