Le documentaire Qui est Charlie? Tout sur Mr. Sheen, sur Netflix, retrace en deux épisodes la carrière de Carlos Estevan et ses excès de drogue.
Écoutez Caroline Legault en discuter dimanche, lors de sa chronique culturelle à l'émission Même le week-end.
«C'est un documentaire que j'ai trouvé fascinant. Derrière son sourire, son succès, sa grande carrière, il y avait gravement un homme en chute libre. C'est un documentaire qui fait réfléchir autant que frissonner. On trace tous les excès de Charlie Sheen.»