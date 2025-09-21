 Aller au contenu
Télé
Qui est Charlie? Tout sur Mr. Sheen

«C'est un documentaire qui fait réfléchir autant que frissonner»

par 98.5

0:00
5:12

Entendu dans

Même le week-end

le 21 septembre 2025 08:54

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Caroline Legault
Caroline Legault
«C'est un documentaire qui fait réfléchir autant que frissonner»
Caroline Legault / Cogeco Média

Le documentaire Qui est Charlie? Tout sur Mr. Sheen, sur Netflix, retrace en deux épisodes la carrière de Carlos Estevan et ses excès de drogue. 

Écoutez Caroline Legault en discuter dimanche, lors de sa chronique culturelle à l'émission Même le week-end.

«C'est un documentaire que j'ai trouvé fascinant. Derrière son sourire, son succès, sa grande carrière, il y avait gravement un homme en chute libre. C'est un documentaire qui fait réfléchir autant que frissonner. On trace tous les excès de Charlie Sheen.»

Caroline Legault

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Nominée pour le prix Personnalité féminine: «Ça me donne de l'audace»
Même le week-end
Nominée pour le prix Personnalité féminine: «Ça me donne de l'audace»
0:00
7:25
«C'est bien fait et très ancré dans la réalité» -Catherine Beauchamp
Le Québec maintenant
«C'est bien fait et très ancré dans la réalité» -Catherine Beauchamp
0:00
6:00

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Quel type d’exercice préserve le mieux le sommeil chez les travailleurs de nuit?
Chronique scientifique
Quel type d’exercice préserve le mieux le sommeil chez les travailleurs de nuit?
«Des compagnies véreuses forment des gens sur le coin d'une table»
Manifestations des camionneurs
«Des compagnies véreuses forment des gens sur le coin d'une table»
Postes Canada à nouveau menacée de grève
Chronique politique
Postes Canada à nouveau menacée de grève
D'anciens catalogues qui font vivre des moments de nostalgie
Réseaux sociaux
D'anciens catalogues qui font vivre des moments de nostalgie
2-0 face aux Red Bulls : Le CF Montréal à nouveau blanchi devant ses partisans
Actualité sportive
2-0 face aux Red Bulls : Le CF Montréal à nouveau blanchi devant ses partisans
No Escape From Now : «On va carrément plonger dans l'intimité d'Ozzy Osbourne»
Deux documentaires sur le chanteur en octobre
No Escape From Now : «On va carrément plonger dans l'intimité d'Ozzy Osbourne»
«Poutine teste les limites du possible» -Tetyana Ogarkova
Attaque de la Russie sur l'Ukraine
«Poutine teste les limites du possible» -Tetyana Ogarkova
«L'IA est en train de changer le portrait du travail» - Jeffrey Subranni
Revue de presse
«L'IA est en train de changer le portrait du travail» - Jeffrey Subranni
Quelques astuces pour débuter la course à pied
Trucs de pros
Quelques astuces pour débuter la course à pied
«500 000 personnes ont contesté les restrictions budgétaires»
Manifestations en France
«500 000 personnes ont contesté les restrictions budgétaires»
«Le message de Cogeco, c'est qu'ils ont besoin d'air et non de contraintes»
Audiences du CRTC à Gatineau
«Le message de Cogeco, c'est qu'ils ont besoin d'air et non de contraintes»
«Le système de la menace, ça paralyse tout» -Caroline Legault
Suspension de Jimmy Kimmel live
«Le système de la menace, ça paralyse tout» -Caroline Legault
«En moyenne dix enfants par jour perdent une jambe» -Béatrice Vaugrante
Situation à Gaza
«En moyenne dix enfants par jour perdent une jambe» -Béatrice Vaugrante
«C'est cher à court terme, mais ça permet de sécuriser un petit accord»
Accueil royal de Trump à Windsor
«C'est cher à court terme, mais ça permet de sécuriser un petit accord»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les grandes entrevues de Marie-Eve Tremblay
En direct
Les grandes entrevues de Marie-Eve Tremblay
En ondes jusqu’à 12:00