Musique
Album J'aime ça quand t'es là

«C'est sincère, lumineux et chaque mot a été choisi avec soin»

par 98.5

0:00
5:42

Entendu dans

Même le week-end

le 20 septembre 2025 08:49

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Caroline Legault
Caroline Legault
«C'est sincère, lumineux et chaque mot a été choisi avec soin»
Caroline Legault / Cogeco Média

L’auteur-compositeur-interprète Marc Déry a présenté vendredi son sixième album en carrière J’aime ça quand t’es là.

Écoutez la chroniqueuse Caroline Legault en faire la critique, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

«C'est un album que j'ai aimé de A à Z. Marchez avec l'album de Marc Déry. Je vous le dis, vous allez avoir un malin plaisir. Il aborde tellement de sujets, vous allez vous retrouver là-dedans. Donc c'est un album qui est sincère, qui est lumineux et chaque mot a été choisi avec avec beaucoup, beaucoup de soin.»

Caroline Legault

Aussi dans cette chronique : 

  • Un nouvel album pour Zaz

