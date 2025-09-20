Album J’aime ça quand t’es là

L’auteur-compositeur-interprète Marc Déry a présenté vendredi son sixième album en carrière J’aime ça quand t’es là.
Écoutez la chroniqueuse Caroline Legault en faire la critique, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
«C'est un album que j'ai aimé de A à Z. Marchez avec l'album de Marc Déry. Je vous le dis, vous allez avoir un malin plaisir. Il aborde tellement de sujets, vous allez vous retrouver là-dedans. Donc c'est un album qui est sincère, qui est lumineux et chaque mot a été choisi avec avec beaucoup, beaucoup de soin.»
Aussi dans cette chronique :
- Un nouvel album pour Zaz