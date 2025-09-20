Album J’aime ça quand t’es là

«C'est un album que j'ai aimé de A à Z. Marchez avec l'album de Marc Déry. Je vous le dis, vous allez avoir un malin plaisir. Il aborde tellement de sujets, vous allez vous retrouver là-dedans. Donc c'est un album qui est sincère, qui est lumineux et chaque mot a été choisi avec avec beaucoup, beaucoup de soin.»