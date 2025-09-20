 Aller au contenu
Un nouvel album à venir pour le groupe rock américain Aerosmith

par 98.5

le 20 septembre 2025 07:58

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Caroline Legault
Caroline Legault
Un nouvel album à venir pour le groupe rock américain Aerosmith
Steven Tyler, à gauche, et Joe Perry d'Aerosmith se produisent lors de la première soirée de leur « Peace Out : The Farewell Tour » le samedi 2 septembre 2023, au Wells Fargo Center de Philadelphie. / Amy Harris/Invision/AP / Invision

Le groupe rock américain Aerosmith a récemment annoncé son retour en musique avec un mini album de cinq chansons prévu le 21 novembre prochain, 13 ans après leur dernière sortie musicale.

Écoutez Caroline Legault en discuter samedi, lors de sa chronique culturelle à l'émission Même le week-end.

«Pourquoi ça fait autant jaser chez les fans de ce groupe-là? On fait appel à la nostalgie pure. Les retours des artistes qu'on a aimé des générations avant, ils sont là depuis les années 70 et ça a été le cas pour pleins de monde, en 2025, qui a décidé de revenir soit sur la scène ou en musique après plusieurs années d'absence.»

Caroline Legault

