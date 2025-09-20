Le groupe rock américain Aerosmith a récemment annoncé son retour en musique avec un mini album de cinq chansons prévu le 21 novembre prochain, 13 ans après leur dernière sortie musicale.
Écoutez Caroline Legault en discuter samedi, lors de sa chronique culturelle à l'émission Même le week-end.
«Pourquoi ça fait autant jaser chez les fans de ce groupe-là? On fait appel à la nostalgie pure. Les retours des artistes qu'on a aimé des générations avant, ils sont là depuis les années 70 et ça a été le cas pour pleins de monde, en 2025, qui a décidé de revenir soit sur la scène ou en musique après plusieurs années d'absence.»