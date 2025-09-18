Au Québec et au Canada

De nombreux Canadiens quittent l’urgence avant d’être soignés, montre un tout nouveau rapport de l’Institut économique de Montréal.
Écoutez Emmanuelle Faubert, économiste à l’Institut économique de Montréal (IEDM) et auteure de la publication, brosser le portrait de la situation au pays et au Québec, jeudi, à La commission.
«Et les gens qui quittent l'urgence avant d'être soignés. C'est un problème majeur. Au Canada, dans son ensemble, sur 16 millions de visites à l'hôpital qui ont eu lieu en 2024, il y en a 1.2 million qui se sont résulté par un départ avant d'avoir été traité. On parle d'environ 7,8 % ou une personne sur treize. C'est quand même beaucoup.»