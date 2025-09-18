 Aller au contenu
Société
Au Québec et au Canada

Quitter l'hôpital sans voir un médecin : «C'est un problème majeur»

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 18 septembre 2025 13:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Quitter l'hôpital sans voir un médecin : «C'est un problème majeur»
Salle d'attente à l'urgence / boophuket | Adobe Stock

De nombreux Canadiens quittent l’urgence avant d’être soignés, montre un tout nouveau rapport de l’Institut économique de Montréal.

Écoutez Emmanuelle Faubert, économiste à l’Institut économique de Montréal (IEDM) et auteure de la publication, brosser le portrait de la situation au pays et au Québec, jeudi, à La commission.

«Et les gens qui quittent l'urgence avant d'être soignés. C'est un problème majeur. Au Canada, dans son ensemble, sur 16 millions de visites à l'hôpital qui ont eu lieu en 2024, il y en a 1.2 million qui se sont résulté par un départ avant d'avoir été traité. On parle d'environ 7,8 % ou une personne sur treize. C'est quand même beaucoup.»

Emmanuelle Faubert

