Au Québec et au Canada

«Et les gens qui quittent l'urgence avant d'être soignés. C'est un problème majeur. Au Canada, dans son ensemble, sur 16 millions de visites à l'hôpital qui ont eu lieu en 2024, il y en a 1.2 million qui se sont résulté par un départ avant d'avoir été traité. On parle d'environ 7,8 % ou une personne sur treize. C'est quand même beaucoup.»