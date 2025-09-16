Assassinat de Charlie Kirk

Tyler Robinson, l’homme qui aurait tué Charlie Kirk, a comparu devant le tribunal pour la première fois.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le suivi sur cette affaire au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Le potentiel meurtrier de Charlie Krik a comparu en justice;
- Des preuves incriminantes sont dévoilées contre Tyler Robinson;
- La poursuite demande la peine de mort;
- Le président américain poursuit le New York Times pour 15 milliards de dollars;
- On parle du voyage de Marco Rubio en Israël, puis au Qatar.