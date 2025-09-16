 Aller au contenu
Politique internationale
Assassinat de Charlie Kirk

Le tueur présumé encourt la peine de mort

par 98.5

0:00
8:47

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 septembre 2025 17:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le tueur présumé encourt la peine de mort
Tyler Robinson lors de sa comparution virtuelle. / Cour de l'État de l'Utah via AP

Tyler Robinson, l’homme qui aurait tué Charlie Kirk, a comparu devant le tribunal pour la première fois.

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le suivi sur cette affaire au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Le potentiel meurtrier de Charlie Krik a comparu en justice;
  • Des preuves incriminantes sont dévoilées contre Tyler Robinson;
  • La poursuite demande la peine de mort;
  • Le président américain poursuit le New York Times pour 15 milliards de dollars;
  • On parle du voyage de Marco Rubio en Israël, puis au Qatar.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
La commission
Large manifestation contre l’immigration illégale à Londres
0:00
10:15
«La France c'est un pays qui est politiquement assis sur un baril de poudre»
Même le week-end
«La France c'est un pays qui est politiquement assis sur un baril de poudre»
0:00
9:43

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Kim Thúy se désole de certains nouveaux discours sur la culture québécoise
Société
Kim Thúy se désole de certains nouveaux discours sur la culture québécoise
«Il y a bien des fils qui ne sont pas attachés » -Michèle Boisvert
Le budget fédéral, pas avant le 4 novembre
«Il y a bien des fils qui ne sont pas attachés » -Michèle Boisvert
«Monsieur Carney n'est pas entièrement satisfait avec son cabinet»
Chrystia Freeland s'en va: d'autres à venir?
«Monsieur Carney n'est pas entièrement satisfait avec son cabinet»
Les Québécois ne veulent pas de référendum
Politique provinciale
Les Québécois ne veulent pas de référendum
Une vraie rencontre entre Philippe Falardeau et Alain Farah
«Mille secrets mille dangers»
Une vraie rencontre entre Philippe Falardeau et Alain Farah
Création d'un nouveau programme fédéral d'habitation: budget de 13 milliards $
Sans consultation des municipalités
Création d'un nouveau programme fédéral d'habitation: budget de 13 milliards $
«J'ai vu la mort en face-à-face» -Philippe Lapeyrie
Chroniqueur vin à Salut Bonjour
«J'ai vu la mort en face-à-face» -Philippe Lapeyrie
«Les Québécois ne veulent plus de fausses promesses» -Pablo Rodriguez
Politique provinciale
«Les Québécois ne veulent plus de fausses promesses» -Pablo Rodriguez
Récolte de 900 000$ pour La Fondation des Canadiens pour l'enfance
Début officiel de la présaison
Récolte de 900 000$ pour La Fondation des Canadiens pour l'enfance
On survole l'illustre carrière du légendaire Robert Redford
Robert Redford (1936-2025)
On survole l'illustre carrière du légendaire Robert Redford
Attaques d'Israël: «Personne ne sait où trouver un endroit sécuritaire»
«Gaza brûle»
Attaques d'Israël: «Personne ne sait où trouver un endroit sécuritaire»
L'ancienne PDG de la SAAQ a transmis de l'information inexacte au gouvernement
Commission Gallant
L'ancienne PDG de la SAAQ a transmis de l'information inexacte au gouvernement
«Le juge pense qu'elle représente un risque pour la sécurité de la population»
Mère de la fillette abandonnée en juin
«Le juge pense qu'elle représente un risque pour la sécurité de la population»
«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume
Politique provinciale
«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00