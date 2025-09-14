 Aller au contenu
Politique
Ouvrage Apprivoiser la politique

Peu de notions politiques à l'école: «Je trouve que c'est un échec de société»

par 98.5

0:00
11:14

Entendu dans

Même le week-end

le 14 septembre 2025 09:43

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Peu de notions politiques à l'école: «Je trouve que c'est un échec de société»
La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier / Christinne Muschi | La Presse canadienne

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, vient tout juste de publier le livre Apprivoiser la politique, dans l'objectif est de démocratiser et vulgariser les bases de la politique, pour que quiconque puisse s'y intéresser. 

Écoutez la politicienne discuter de son ouvrage, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.

«On passe à travers tout le système scolaire sans savoir ce que fait un député, sans savoir ce que fait un conseiller municipal. Moi, je trouve que c'est un échec de société quelque part. Puis, dans le livre, je dis que pour moi, la politique c'est de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Je pense que c'est vraiment le moteur de l'action. »

Catherine Fournier

Écoutez la mairesse souligner ensuite quelques enjeux d'actualités concernant le monde municipal et discuter de la campagne électorale à venir.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Ce n’est pas un changement en profondeur» - Antonine Yaccarini
Même le week-end
«Ce n’est pas un changement en profondeur» - Antonine Yaccarini
0:00
10:07
Assassinat de Charlie Kirk : le gouverneur de l'Utah fait un appel à l'unité
Même le week-end
Assassinat de Charlie Kirk : le gouverneur de l'Utah fait un appel à l'unité
0:00
7:38

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
«Ce qui a fait ma force, c'est que je prends énormément de risques»
Luc Poirier au club du dimanche
«Ce qui a fait ma force, c'est que je prends énormément de risques»
Nominée pour le prix Personnalité féminine: «Ça me donne de l'audace»
Gala des 40es prix Gémeaux
Nominée pour le prix Personnalité féminine: «Ça me donne de l'audace»
«Le seul élément à déterminer, c'est la responsabilité criminelle de la mère»
Fillette laissée au bord d'une autoroute en juin
«Le seul élément à déterminer, c'est la responsabilité criminelle de la mère»
C'est bientôt la fin du financement Accord D
Chronique économique
C'est bientôt la fin du financement Accord D
Nos goûts musicaux se restreignent avec l'âge!
Chronique scientifique
Nos goûts musicaux se restreignent avec l'âge!
77ᵉ Emmy Awards: Jessica Lee Gagné nominée pour la réalisation de Severance
Après son prix de la meilleure direction photo
77ᵉ Emmy Awards: Jessica Lee Gagné nominée pour la réalisation de Severance
«Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant aussi dominant que Demidov»
Premier match des recrues du CH
«Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant aussi dominant que Demidov»
Sécurité des cyclistes: «C'est vraiment ce que l'on craint ici»
Éventuelles manifestations propalestiniennes
Sécurité des cyclistes: «C'est vraiment ce que l'on craint ici»
«L'objectif, c'est que les crimes haineux soient plus faciles à identifier»
Projet de loi imminent au fédéral
«L'objectif, c'est que les crimes haineux soient plus faciles à identifier»
Des publications sur le manque de savoir-vivre au Festival Western de St-Tite
Réseaux sociaux
Des publications sur le manque de savoir-vivre au Festival Western de St-Tite
«Les gens voulaient voir Demidov à l'œuvre, ils l'ont vu!» - Martin McGuire
Premier match des recrues du CH
«Les gens voulaient voir Demidov à l'œuvre, ils l'ont vu!» - Martin McGuire
Projet de loi 106: en colère, les médecins cesseront d’enseigner aux étudiants
Rémunération selon la performance
Projet de loi 106: en colère, les médecins cesseront d’enseigner aux étudiants
Dossier dans La Presse: «On fait un portrait très complet de Karl Malenfant»
La revue de presse
Dossier dans La Presse: «On fait un portrait très complet de Karl Malenfant»
Quelques idées de sorties pour la fin de semaine!
Chronique culturelle
Quelques idées de sorties pour la fin de semaine!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00