Ouvrage Apprivoiser la politique

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, vient tout juste de publier le livre Apprivoiser la politique, dans l'objectif est de démocratiser et vulgariser les bases de la politique, pour que quiconque puisse s'y intéresser.
Écoutez la politicienne discuter de son ouvrage, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«On passe à travers tout le système scolaire sans savoir ce que fait un député, sans savoir ce que fait un conseiller municipal. Moi, je trouve que c'est un échec de société quelque part. Puis, dans le livre, je dis que pour moi, la politique c'est de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Je pense que c'est vraiment le moteur de l'action. »
Écoutez la mairesse souligner ensuite quelques enjeux d'actualités concernant le monde municipal et discuter de la campagne électorale à venir.