Tournée d'adieu du groupe Kaïn

Le groupe Kaïn a récemment annoncé une tournée d’adieu du groupe, après une carrière de 25 ans marquée par des succès populaires au Québec.
Écoutez auteur-compositeur-interprète et membre du groupe Steve Veilleux en discuter, samedi, au micro de Caroline Legault.
«On a reçu un tas de beaux témoignages. On est très reconnaissants d'avoir marqué le portrait culturel québécois, le cœur des gens, pendant si longtemps. Mais c'est important pour nous de choisir comment on allait finir ça la tête haute, puis je pense qu'on était peut-être arrivé au bout, artistiquement parlant, de Kaïn après 25 ans.»