 Aller au contenu
Immobilier
Manifestations du RCLALQ

Crise du logement : «Ça concerne l'ensemble de la société québécoise»

par 98.5

0:00
10:29

Entendu dans

Même le week-end

le 13 septembre 2025 07:41

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Crise du logement : «Ça concerne l'ensemble de la société québécoise»
Logement à louer à Montréal / Christinne Muschi | La Presse canadienne

Les membres du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) organisent des manifestations un peu partout au Québec en fin de semaine pour demander un réel contrôle de loyer au Québec.

Écoutez André Trépanier, responsable des droits des locataires au Comité d’action de Parc-Extension et membre du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), faire état de la crise du logement, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

«Aujourd'hui, c'est généralisé à la grandeur du Québec. Partout, les loyers sont en explosion! Et plutôt que d'agir et mettre des mesures pour freiner l'inflation des loyers, le gouvernement a déposé un règlement tout à fait régressif qui va défavoriser les gens les plus vulnérables au profit des promoteurs immobiliers.»

André Trépanier

Écoutez ensuite Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri—Sainte-Anne et porte-parole par intérim pour Québec Solidaire, qui sera également présent à la manifestation du RCLALQ, se prononcer sur la crise du logement et des solutions pour y faire face.

«Plein de gens se retrouvent en situation d'itinérance parce qu'ils ne sont plus capables de payer leur loyer. Ça crée un fardeau énorme sur les services publics. Donc, c'est un problème qui ne concerne pas seulement les locataires, mais l'ensemble de la société québécoise. Il va falloir mettre de vrais contrôles aux loyers et s'assurer qu'on ait des registres de loyers publics. Mais on ne s'en va pas dans la bonne direction, malheureusement.»

Guillaume Cliche-Rivard

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

De nouvelles règles pour «éviter les mauvaises surprises aux acheteurs»
Le matin
De nouvelles règles pour «éviter les mauvaises surprises aux acheteurs»
0:00
8:26
Aider ses enfants pour l'achat d'une première propriété: bonne ou mauvaise idée?
Radio textos
Aider ses enfants pour l'achat d'une première propriété: bonne ou mauvaise idée?
0:00
23:33

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
«C'est un évènement dont le Québec se doit d'être fier»
Grand Prix cycliste
«C'est un évènement dont le Québec se doit d'être fier»
«On est reconnaissants d'avoir marqué le portrait culturel québécois»
Tournée d'adieu du groupe Kaïn
«On est reconnaissants d'avoir marqué le portrait culturel québécois»
«Honnêtement, j'ai échappé mes petites lunettes roses» -Hugo Meunier
L'affaire Pelicot serait-elle possible au Québec?
«Honnêtement, j'ai échappé mes petites lunettes roses» -Hugo Meunier
Assassinat de Charlie Kirk : le gouverneur de l'Utah fait un appel à l'unité
Politique américaine
Assassinat de Charlie Kirk : le gouverneur de l'Utah fait un appel à l'unité
Un nouvel implant cérébral pour décoder le monologue mental
Chronique scientifique
Un nouvel implant cérébral pour décoder le monologue mental
«C'est pour clore la boucle et c'est un beau clin d'œil» -Maxime Talbot
Un retour avec Pittsburgh pour Marc-André Fleury
«C'est pour clore la boucle et c'est un beau clin d'œil» -Maxime Talbot
«La pièce transmet bien ce que Jean-Philippe Pleau a vécu»
Rue Duplessis | Ma petite noirceur
«La pièce transmet bien ce que Jean-Philippe Pleau a vécu»
«On va au delà de la liberté d'expression, on est dans le discours haineux»
Certains propos de Charlie Kirk
«On va au delà de la liberté d'expression, on est dans le discours haineux»
«Ce n’est pas un changement en profondeur» - Antonine Yaccarini
Remaniement ministériel
«Ce n’est pas un changement en profondeur» - Antonine Yaccarini
«Les critiques initiales étaient mitigées à l'époque» -Caroline Legault
L'album mythique “Wish You Were Here” a 50 ans !
«Les critiques initiales étaient mitigées à l'époque» -Caroline Legault
Julian Alaphilippe remporte le Grand Prix cycliste de Québec
Actualité sportive
Julian Alaphilippe remporte le Grand Prix cycliste de Québec
C'est l'heure de gérer l'herbe à poux le long du réseau routier
Bilan routier
C'est l'heure de gérer l'herbe à poux le long du réseau routier
«On revient un peu dans des valeurs d'autrefois» -Jeffrey Subranni
Extrême droite chez les jeunes Américains
«On revient un peu dans des valeurs d'autrefois» -Jeffrey Subranni
Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Italie
Formule 1
Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Italie
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00