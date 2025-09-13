Manifestations du RCLALQ

Les membres du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) organisent des manifestations un peu partout au Québec en fin de semaine pour demander un réel contrôle de loyer au Québec.
Écoutez André Trépanier, responsable des droits des locataires au Comité d’action de Parc-Extension et membre du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), faire état de la crise du logement, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
«Aujourd'hui, c'est généralisé à la grandeur du Québec. Partout, les loyers sont en explosion! Et plutôt que d'agir et mettre des mesures pour freiner l'inflation des loyers, le gouvernement a déposé un règlement tout à fait régressif qui va défavoriser les gens les plus vulnérables au profit des promoteurs immobiliers.»
Écoutez ensuite Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri—Sainte-Anne et porte-parole par intérim pour Québec Solidaire, qui sera également présent à la manifestation du RCLALQ, se prononcer sur la crise du logement et des solutions pour y faire face.
«Plein de gens se retrouvent en situation d'itinérance parce qu'ils ne sont plus capables de payer leur loyer. Ça crée un fardeau énorme sur les services publics. Donc, c'est un problème qui ne concerne pas seulement les locataires, mais l'ensemble de la société québécoise. Il va falloir mettre de vrais contrôles aux loyers et s'assurer qu'on ait des registres de loyers publics. Mais on ne s'en va pas dans la bonne direction, malheureusement.»