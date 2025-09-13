Manifestations du RCLALQ

Les membres du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) organisent des manifestations un peu partout au Québec en fin de semaine pour demander un réel contrôle de loyer au Québec.

Écoutez André Trépanier, responsable des droits des locataires au Comité d’action de Parc-Extension et membre du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), faire état de la crise du logement, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.