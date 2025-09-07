Natalie Choquette au club du dimanche

Tous les dimanches, l'équipe de Même le week-end reçoit un invité spécial auquel elle pose une série de questions avant de l'accepter comme membre officiel du Club du dimanche.

Cette semaine c'est la chanteuse d’exception, comédienne et autrice, Natalie Choquette, qui est l'invitée de l'équipe.

Écoutez la soprano multilingue discuter de son parcours et de son amour pour l'opéra.