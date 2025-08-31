Entretien avec Jérôme Charlebois et Annie Roy

Jérôme Charlebois et Annie Roy, qui forment un couple dans la vie, présentent leur album jeunesse «Une princesse, une guitare et beaucoup d’espoir», qui sortira le 8 septembre.

Destiné aux enfants de 5 à 11 ans, il aborde des thèmes comme la confiance en soi, la famille, l’environnement et l’inclusion culturelle.

Ces sujets ont notamment été inspirés par les élèves d’Annie, qui est enseignante au primaire.

Écoutez le duo artistique qui discute du processus créatif de l'album et de l'écriture des paroles francophones, à l'émission Même le week-end, dimanche.

Au cours de l'échange, Jérôme mentionne qu'il est important que les pièces plaisent aussi aux parents.