Arts et spectacles
Entretien avec Jérôme Charlebois et Annie Roy

«Une princesse, une guitare et beaucoup d’espoir»: un album pour les 5-11 ans

par 98.5

0:00
10:55

Entendu dans

Même le week-end

le 31 août 2025 10:03

Avec

«Une princesse, une guitare et beaucoup d’espoir»: un album pour les 5-11 ans
La chroniqueuse Caroline Legault / Cogeco Média

Jérôme Charlebois et Annie Roy, qui forment un couple dans la vie, présentent leur album jeunesse «Une princesse, une guitare et beaucoup d’espoir», qui sortira le 8 septembre. 

Destiné aux enfants de 5 à 11 ans, il aborde des thèmes comme la confiance en soi, la famille, l’environnement et l’inclusion culturelle.

Ces sujets ont notamment été inspirés par les élèves d’Annie, qui est enseignante au primaire. 

Écoutez le duo artistique qui discute du processus créatif de l'album et de l'écriture des paroles francophones, à l'émission Même le week-end, dimanche.

Au cours de l'échange, Jérôme mentionne qu'il est important que les pièces plaisent aussi aux parents.

