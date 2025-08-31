Diffusé sur illico+

Mélissa Bédard propose un nouveau docu-réalité appelé Mélissa, plein les bras.

Quelques semaines avant la naissance de son enfant, la chanteuse, animatrice et actrice a donné accès à sa vie personnelle et professionnelle à une équipe de tournage des Productions Déferlantes.

L’objectif: documenter son quotidien, habité notamment par la naissance de son fils Aaron et divers projets artistiques.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Caroline Legault qui en discute avec ses collègues Jean-François Baril et Jeffrey Subranni, à l'émission Même le week-end, dimanche.