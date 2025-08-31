Diffusé sur illico+

Mélissa Bédard propose un nouveau docu-réalité appelé Mélissa, plein les bras.
Quelques semaines avant la naissance de son enfant, la chanteuse, animatrice et actrice a donné accès à sa vie personnelle et professionnelle à une équipe de tournage des Productions Déferlantes.
L’objectif: documenter son quotidien, habité notamment par la naissance de son fils Aaron et divers projets artistiques.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Caroline Legault qui en discute avec ses collègues Jean-François Baril et Jeffrey Subranni, à l'émission Même le week-end, dimanche.
«Mélissa Bédard, c'est une femme attachante et transparente. Parfois, c’est même quasiment trop. C'est une fille extrêmement travaillante. Juste à regarder cette série-là, j'étais étourdie pour elle…»
La série, diffusée sur illico+, contient six épisodes de 30 minutes.