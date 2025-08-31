À l'émission Même le week-end, dimanche, le chroniqueur Frédéric Labelle traite de la «trousse bonheur» pour les enseignants, que certains parents voudraient leur offrir afin de les encourager en ce début de rentrée scolaire.

La trousse peut contenir des crayons, de la papeterie, des gâteries, divers accessoires, des produits de bien-être ou encore une carte-cadeau.

Cette espèce de boîte de réconfort à la rentrée scolaire, est toutefois loin de faire l'unanimité sur les réseaux sociaux.

Est-ce un cadeau pour soutenir les professeurs ou plutôt un «pot-de-vin» de la part des parents qui désirent gagner la sympathie de l'enseignant de leur enfant?