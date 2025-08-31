Nouvelle version de la chanson

Bruce Springsteen s’est joint à Jon Bon Jovi, autre icône du New Jersey, pour réenregistrer Hollow Man, une pièce qui est sortie vendredi.

Ce projet a vu le jour alors que le chanteur se remettait d’une opération aux cordes vocales, l’empêchant de tourner et de promouvoir un album.

Le groupe Bon Jovi sortira en octobre la version «légendaire» de l'opus Forever, qui renferme 14 chansons.

Écoutez la chroniqueuse Caroline Legault qui parle du projet de Jon Bon Jovi, à l'émission de Jeffrey Subranni, dimanche.