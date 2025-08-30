 Aller au contenu
Poursuivi pour 14 M$

Fin des témoignages au procès civil contre Gilbert Rozon: place aux plaidoiries

le 30 août 2025 10:25

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Any Guillemette
Any Guillemette
Fin des témoignages au procès civil contre Gilbert Rozon: place aux plaidoiries
Gilbert Rozon / Any Guillemette / Cogeco Nouvelles

L'audition des témoins est terminée au procès civil de Gilbert Rozon.

La dernière à prendre la barre a été Monic Néron, qui a raconté l'enquête journalistique sur le producteur déchu.

L'avocate de l'homme qui est poursuivi pour 14 millions de dollars pour des agressions sexuelles, Me Mélanie Morin, a demandé à notre ancienne collègue de partager ses entrevues avec certaines femmes.

Des représentants de plusieurs médias ont signifié leur opposition et la demande a été retirée.

La Cour suprême du Canada a déjà déclaré que les sources du travail journalistique sont protégées.

Pour l'ex-producteur, c'est procès de 9 mois qui s'achèvera avec les plaidoiries en septembre.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette, qui a suivi le procès de long en large, faire le point à Même le week-end, samedi.

