Ce n'est pas encore cette semaine que l'on verra des documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter les nouvelles en provenance des États-Unis au micro de Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- Un juge de Manhattan a refusé la demande de l'administration Trump de rendre publics certains documents associés à l’affaire Jeffrey Epstein;
- Donald Trump s’attaque, une fois de plus, aux musées qu'il juge trop “woke”;
- Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, se sert de la méthode Trump.