Société
En conflit avec ses agents de bord

«L'image d'Air Canada sera longtemps entachée par le conflit» -Marc Ranger

La commission

le 18 août 2025 12:36

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Des employés faisaient du piquetage lundi à proximité de l'Aéroport Montréal-Trudeau. / Cogeco Média

Le Conseil canadien des relations industrielles a déclaré illégale la grève des agents de bord d’Air Canada et a ordonné leur retour au travail dès lundi midi, une décision qui a suscité la colère du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Le SCFP dénonce la mesure, estimant qu’Air Canada entretient artificiellement le conflit en refusant de négocier de bonne foi.

Écoutez Marc Ranger, ex-directeur québécois du SCFP, conseiller stratégique et conférencier chez Formax, commenter le conflit à Air Canada.

«Je prédis que l'image d'Air Canada sera longtemps entachée par ce conflit. L’entreprise paiera cher le fait de traiter ses employés comme des travailleurs de seconde classe par rapport aux pilotes. Vous savez, les pilotes n’ont pratiquement pas de temps d’attente non rémunéré au sol, et ce sont parmi les mieux payés au Canada. Alors, comment se fait-il qu’on tolère une telle différence de traitement?»

Marc Ranger

