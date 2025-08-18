En conflit avec ses agents de bord

Le Conseil canadien des relations industrielles a déclaré illégale la grève des agents de bord d’Air Canada et a ordonné leur retour au travail dès lundi midi, une décision qui a suscité la colère du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Le SCFP dénonce la mesure, estimant qu’Air Canada entretient artificiellement le conflit en refusant de négocier de bonne foi.

Écoutez Marc Ranger, ex-directeur québécois du SCFP, conseiller stratégique et conférencier chez Formax, commenter le conflit à Air Canada.