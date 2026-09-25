Élections provinciales 2026

Le Parti conservateur du Québec propose de créer le Registre des administrateurs déclarés inaptes à exercer avec les ressources publiques (RADIER), dans le but de cibler les acteurs responsables d'erreurs causant des pertes monétaires à la province, pour ensuite les mettre à la porte.

Renaud Labrecque, candidat du PCQ, compare avec le privé et les municipalités, puis juge qu'un tel mécanisme est nécessaire depuis les dépassements de coûts qu'a engendrés le projet SAAQclic. Selon lui, l'imputabilité n'était pas suffisamment importante.

Selon les animateurs, des mécanismes existent déjà, par exemple, le code déontologique et les commissions parlementaires.

Nathalie pose une question importante au candidat: est-ce que l'Assemblée nationale se transformerait en tribunal? Qui déciderait qu'un administrateur est inapte?

Écoutez le candidat dans Lotbinière–Frontenac pour le Parti conservateur du Québec, Renaud Labrecque, débattre avec Luc et Nathalie, vendredi, à La commission.