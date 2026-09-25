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L'industrie du transport réclame de l'attention

Pénurie et vieillissement: les grands défis du camionnage québécois

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Entendu dans

La commission

le 25 septembre 2026 13:51

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Pénurie et vieillissement: les grands défis du camionnage québécois
51 % des chauffeurs de camions ont plus de 55 ans au Québec. / Adobe Stock

Les partis politiques ont-ils oublié l'industrie du camionnage et les défis liés à la main-d'œuvre pendant la campagne électorale?

Pourtant, le portrait est inquiétant, alors que toutes les régions du Québec souffrent d'une pénurie de chauffeurs de camion. De plus, 51 % des détenteurs de permis ont 55 ans et plus.

 Écoutez Marc Cadieux, PDG de l'Association du camionnage du Québec, donner tous les détails sur l'industrie, vendredi à La commission

Il aborde aussi la question sensible de l'immigration comme un levier essentiel pour combler ces postes, tout en dénonçant l'exploitation de certains travailleurs via le phénomène des «chauffeurs Inc.». 

«On ne parle pas beaucoup d'accès à la main-d'œuvre. On est frileux. Dès qu'on aborde le mot immigration, on a comme une connotation négative.»

Marc Cadieux

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