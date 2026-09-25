L'industrie du transport réclame de l'attention

Les partis politiques ont-ils oublié l'industrie du camionnage et les défis liés à la main-d'œuvre pendant la campagne électorale?
Pourtant, le portrait est inquiétant, alors que toutes les régions du Québec souffrent d'une pénurie de chauffeurs de camion. De plus, 51 % des détenteurs de permis ont 55 ans et plus.
Écoutez Marc Cadieux, PDG de l'Association du camionnage du Québec, donner tous les détails sur l'industrie, vendredi à La commission.
Il aborde aussi la question sensible de l'immigration comme un levier essentiel pour combler ces postes, tout en dénonçant l'exploitation de certains travailleurs via le phénomène des «chauffeurs Inc.».
«On ne parle pas beaucoup d'accès à la main-d'œuvre. On est frileux. Dès qu'on aborde le mot immigration, on a comme une connotation négative.»