L'industrie du transport réclame de l'attention

Les partis politiques ont-ils oublié l'industrie du camionnage et les défis liés à la main-d'œuvre pendant la campagne électorale?

Pourtant, le portrait est inquiétant, alors que toutes les régions du Québec souffrent d'une pénurie de chauffeurs de camion. De plus, 51 % des détenteurs de permis ont 55 ans et plus.

Écoutez Marc Cadieux, PDG de l'Association du camionnage du Québec, donner tous les détails sur l'industrie, vendredi à La commission.

Il aborde aussi la question sensible de l'immigration comme un levier essentiel pour combler ces postes, tout en dénonçant l'exploitation de certains travailleurs via le phénomène des «chauffeurs Inc.».