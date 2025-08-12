Craintes pour les agriculteurs

Les températures sèches inquiètent énormément les agriculteurs dont les récoltes pourraient être affectées cet automne.

Le manque de pluie exige également l’irrigation des champs, ce qui fait exploser les coûts de production.

Écoutez Martin Caron, président général de l’Union des producteurs agricoles, en discuter mardi, au micro de Catherine Beauchamp.