Société
Craintes pour les agriculteurs

Manque de pluie: «Ça commence à être stressant» -Martin Caron

par 98.5

0:00
7:18

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 août 2025 16:33

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Manque de pluie: «Ça commence à être stressant» -Martin Caron
Légumes dans un étalage / Paul Chiasson / La Presse canadienne

Les températures sèches inquiètent énormément les agriculteurs dont les récoltes pourraient être affectées cet automne.

Le manque de pluie exige également l’irrigation des champs, ce qui fait exploser les coûts de production.

Écoutez Martin Caron, président général de l’Union des producteurs agricoles, en discuter mardi, au micro de Catherine Beauchamp.

«Il y a tout le temps un risque qu'on ne puisse pas arriver à la récolte correctement. Donc, ça risque d'avoir des impacts sur le rendement et, à l'occasion, sur la grandeur ou la grosseur des fruits. Ça commence à être stressant s'il n'y a pas d'eau pour les prochaines semaines.»

Martin Caron

