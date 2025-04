Une découverte de Colossal Biosciences

«On a trouvé des ossements de ces espèces-là. On a été capable d'aller chercher de l'ADN dans les ossements et on a comparé l'ADN aux canidés modernes pour voir un peu ce qu'ils avaient de différent ces loups géants? Et par la suite, on a pris ces différences, puis on les a introduites dans un génome de loup moderne pour être en mesure de recréer cet animal-là aujourd'hui [...] Et là, on a révélé les premières images de ces animaux qui courent dans un grand champ. Alors oui, on vit un peu dans la science-fiction, mais c'est pas aussi révolutionnaire que la compagnie le dit elle-même.»