Enfouissements de «polluants éternels» à Mascouche

«Alors pourquoi on est allés à Mascouche? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de normes pour l'instant pour dire ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas à long terme et qu'il y a une faille. Donc on utilise cette faille-là pour les enfouir. On n'a pas mesurer l'impact à long terme. C'est une forme d'indifférence, c'est pas une forme d'incompétence. Puis cette indifférence-là est remarquable parce qu'elle est unique. Il n'y a pas d'autres domaines dans lesquels tu peux te permettre une telle indifférence.»