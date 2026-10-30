La scène politique nous a offert un feuilleton diplomatique pour le moins divertissant cette semaine. Les tensions entre Québec et Ottawa concernant la volonté de Paul St-Pierre Plamondon de prendre la parole lors du Sommet Canada-Union européenne ont marqué l’actualité.

Le chroniqueur politique a d’ailleurs comparé la semaine à un épisode du feuilleton Les Feux de l’Amour.

Quelles leçons Mark Carney et Paul St-Pierre Plamondon doivent-ils retenir de cette saga?

Écoutez Karl Bélanger, chroniqueur politique, faire le point sur l’actualité de la semaine au micro de Catherine Brisson, vendredi.