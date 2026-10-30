En Arabie Saoudite

Le combat de boxe tant attendu entre Christian Mbilli et Saúl « Canelo » Álvarez, que certains qualifient de combat de l'année, se tiendra samedi à Riyad.

Il s'agira d'une première défense de titre pour le boxeur français Mbilli, installé au Québec depuis quelques années après sa participation aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016.

Écoutez l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, discuter de ce combat, vendredi, en compagnie de Catherine Brisson et du correspondant de Cogeco Médias à Riyad, Elias Laradi.