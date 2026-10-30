Dans son nouveau livre Les Fantaisistes, l'animateur, réalisateur, monteur, auteur et compositeur québécois Sébastien Diaz dépeint la face cachée du milieu artistique montréalais en 1977.

Écoutez Sébastien Diaz discuter de son nouvel ouvrage, vendredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.