Dans son nouveau livre Les Fantaisistes, l'animateur, réalisateur, monteur, auteur et compositeur québécois Sébastien Diaz dépeint la face cachée du milieu artistique montréalais en 1977.
Écoutez Sébastien Diaz discuter de son nouvel ouvrage, vendredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«On lève le voile sur cette époque où tout semblait beau, mais qu'en dessous, on était dans un MeToo bien avant le temps. Je pense qu'on la regarde avec beaucoup de nostalgie cette époque-là. Mais je pense que c'était une époque où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, autant à Hollywood qu'ici à Montréal.»