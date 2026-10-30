Après le succès retentissant de leur première tournée interrompue avant la pandémie, Joe Bocan, Marie Carmen et Marie-Denise Pelletier s'unissent de nouveau à l'occasion du spectacle Pour une autre histoire d’un soir.

Réunies au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp, les trois interprètes témoignent de leur profonde amitié, de la complicité qui les lie, et de ce retour sur scène ensemble qu'elles considèrent comme un «cadeau de vie».

Écoutez Marie Carmen, Joe Bocan et Marie-Denise Pelletier discuter de ce spectacle et de leurs carrières marquantes, vendredi en après-midi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.