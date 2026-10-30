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Marie Carmen, Joe Bocan et Marie-Denise Pelletier

Spectacle Pour une autre histoire d’un soir: «C'est vraiment un cadeau de vie»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 octobre 2026 16:41

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Gino Chouinard
Gino Chouinard
Spectacle Pour une autre histoire d’un soir: «C'est vraiment un cadeau de vie»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Après le succès retentissant de leur première tournée interrompue avant la pandémie, Joe Bocan, Marie Carmen et Marie-Denise Pelletier s'unissent de nouveau à l'occasion du spectacle Pour une autre histoire d’un soir.

Réunies au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp, les trois interprètes témoignent de leur profonde amitié, de la complicité qui les lie, et de ce retour sur scène ensemble qu'elles considèrent comme un «cadeau de vie».

Écoutez Marie Carmen, Joe Bocan et Marie-Denise Pelletier discuter de ce spectacle et de leurs carrières marquantes, vendredi en après-midi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

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