Quoi retenir aujourd’hui?

La journée de vendredi a été marquée par deux éléments: la conclusion du Sommet Canada-Union européenne et la prise de parole du chef du Service de police de la Ville de Montréal concernant les allégations de racisme.

D’abord, le Sommet Canada-Union européenne s’est conclu par un rapprochement très important: Mark Carney a confirmé que le Canada obtiendra bel et bien le statut de membre associé.

Pendant ce temps, toujours à Montréal, le chef du Service de police de la Ville de Montréal a annoncé que six policiers ont été suspendus en lien avec les allégations qui touchent le racisme et la violence faite aux femmes.

Fady Dagher, qui martèle que l’omerta est tombée et que la parole est libérée, a précisé que des conséquences devraient être annoncées en novembre.

Il a aussi rappelé que 1% des agents salissent l'uniforme de l'ensemble du corps policier.

Écoutez les journalistes de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville et Any Guillemette à l’émission Le Québec maintenant, vendredi.