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La crise de l'itinérance se poursuit

Incendie dans un campement à Montréal-Nord: une femme a perdu la vie

par 98.5 | Modifié le 7 octobre 2026 à 11:33

Incendie dans un campement à Montréal-Nord: une femme a perdu la vie
L'annonce du décès de la femme dans la cinquantaine a ébranlé les occupants du campement de Montréal-Nord / Any Guillemette / Cogeco Média

Une femme âgée de 50 ans est décédée mercredi matin à Montréal à la suite d'un incendie qui s'est déclenché dans un campement.

Peu avant 5 heures, les services d'urgence ont été prévenus qu'un feu était en cours dans un campement situé près du boulevard Lacordaire, dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

À l'arrivée des policiers, une femme était inconsciente, selon le Service de police de la Ville de Montréal.

Le décès de la femme a finalement été constaté à l'hôpital.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a réagi à cette triste nouvelle en ouverture d'une rencontre du comité exécutif, plaidant une nouvelle fois pour un meilleur accès aux logements sociaux pour les personnes en situation d'itinérance.

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