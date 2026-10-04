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Revue de presse

Journée mondiale des enseignants: «On en a tous qui ont marqué notre parcours»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 4 octobre 2026 07:50

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Journée mondiale des enseignants: «On en a tous qui ont marqué notre parcours»
Lundi 5 octobre se tiendra la Journée mondiale des enseignants, sous le thème «Chaque jour, les profs choisissent les élèves.» / WavebreakmediaMicro / Adobe Stock

Lundi 5 octobre se tiendra la Journée mondiale des enseignants, sous le thème «Chaque jour, les profs choisissent les élèves.»

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point lors de sa revue de presse, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«C'est vrai que les profs font énormément de sacrifices au quotidien pour former la génération de demain. Et on a tous des enseignants qui ont marqué notre parcours. Ce que je veux dire ce matin, c'est à quel point parfois, des petits gestes anodins peuvent faire une énorme différence.»

Caroline Bertrand

Autres sujets abordés

  • Le président de l'Université Cornell promet que les accusations de viol collectif ne resteront pas sans suite;
  • Exécution manquée de la condamnée à mort Christa Pike: le chef de l'administration pénitentiaire du Tennessee a remis sa démission;
  • Démission du responsable des rapports de sécurité chez OpenAI, qui dénonce une culture d'entreprise privilégiant la vitesse à la sécurité.

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