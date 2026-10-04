Lundi 5 octobre se tiendra la Journée mondiale des enseignants, sous le thème «Chaque jour, les profs choisissent les élèves.»
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point lors de sa revue de presse, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«C'est vrai que les profs font énormément de sacrifices au quotidien pour former la génération de demain. Et on a tous des enseignants qui ont marqué notre parcours. Ce que je veux dire ce matin, c'est à quel point parfois, des petits gestes anodins peuvent faire une énorme différence.»
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