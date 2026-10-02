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Québec 2026

Jour 37 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par 98.5 | Modifié le 2 octobre 2026 à 16:27

Jour 37 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
De gauche à droite: Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et Éric Duhaime (PCQ) / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

À trois jours du vote, les chefs en sont à leurs dernières promesses de la campagne.

Écoutez le chef du bureau parlementaire pour Cogeco Média à l’Assemblée nationale, Louis Lacroix, faire le bilan du 37ᵉ jour de la campagne.

À écouter

Le résumé de Louis Lacroix

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