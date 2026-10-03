Actualités sportives

Les Canadiens de Montréal feront face aux Penguins samedi soir à Pittsburgh. Les deux équipes ont présentement une fiche d'une victoire et aucune défaite.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point sur l'actualité sportive, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Autres sujets abordés: