Actualités sportives

Les Canadiens de Montréal feront face aux Penguins samedi soir à Pittsburgh. Les deux équipes ont présentement une fiche d'une victoire et aucune défaite.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point sur l'actualité sportive, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
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