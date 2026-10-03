Québec 2026

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Jour 38 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par Cogeco Nouvelles

Jour 38 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
De gauche à droite: Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et Éric Duhaime (PCQ) / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

À 48 heures du scrutin, les candidats aux élections cherchent tous à convaincre les indécis.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac résumer la journée des chefs de parti.

À écouter

Résumé de la 38e journée de la campagne électorale.

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