Défaite de 6-5 en prolongation

Écoutez l'analyse d'après-match de Dany Dubé au micro de Tony Marinaro suivie du point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis à la suite de la défaite des Canadiens face aux Penguins, samedi.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «C’était divertissant. Nous avons eu un très bon début de match, mais on s’est tiré dans le pied en deuxième»;
- Sur le but refusé des Penguins: «J’étais confiant. Si ça ne va pas de notre bord, il faut que tu changes le règlement»;
- Sur la décision de garder Jakub Dobes dans le match: «C’est toujours des questions que tu te poses. On a parlé avec Marco Marciano et on est resté comme ça»;
- «On est allé chercher un point, mais on n’en méritait pas deux»
- Sur les difficultés de l'équipe en deuxième période: «En général, il faut s'améliorer. On doit jouer plus simple et avoir une game plus profonde.»