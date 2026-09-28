C’est mardi que débute officiellement la saison 2026-2027 des Canadiens de Montréal. Pour la première fois, les équipes de la Ligue nationale de hockey disputeront 84 rencontres.

Pour l’occasion, le chroniqueur Paul-Christian Bergeron a décidé de simuler la prochaine campagne sur le jeu NHL 27, le jeu officiel de la ligue.

Il explique les différents scénarios qui sont survenus, comme les blessures, les échanges et les séries éliminatoires (ou l’absence de celles-ci…).

Écoutez Paul-Christian Bergeron, gestionnaire des réseaux sociaux et créateur de contenu au 98.5, parler de la simulation du jeu NHL 27 à Bonsoir les sportifs, lundi.