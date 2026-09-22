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Le prochain Pavel Datsyuk?

«Il sera un jour dans le top 5 de la LNH»: Kris Letang encense Ivan Demidov

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 22 septembre 2026 21:19

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
«Il sera un jour dans le top 5 de la LNH»: Kris Letang encense Ivan Demidov
Branché sur le sport / Cogeco Média

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh, Kris Letang, voit un immense potentiel en Ivan Demidov, en qui il décèle des airs d'un certain Pavel Datsyuk.

Letang voit même Demidov devenir l'un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue nationale, et ce, dans un avenir très rapproché.

Écoutez les explications du gestionnaire des réseaux sociaux et créateur de contenu au 98.5, Paul-Christian Bergeron, au micro de l'animateur Jérémie Rainville.

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