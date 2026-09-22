Le prochain Pavel Datsyuk?

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh, Kris Letang, voit un immense potentiel en Ivan Demidov, en qui il décèle des airs d'un certain Pavel Datsyuk.

Letang voit même Demidov devenir l'un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue nationale, et ce, dans un avenir très rapproché.

Écoutez les explications du gestionnaire des réseaux sociaux et créateur de contenu au 98.5, Paul-Christian Bergeron, au micro de l'animateur Jérémie Rainville.

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