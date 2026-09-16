Potins sur les joueurs des Canadiens

Philip Danault aura éventuellement des poules et Alexandre Carrier est un fan fini d'échecs: ce sont deux des nombreux potins récoltés par Paul-Christian Bergeron, qui est allé à la rencontre des joueurs du CH.

Que voient les joueurs de la Sainte Flanelle sur leurs fils de réseaux sociaux? Qui serait les pires colocs dans l'équipe? Ou à l'inverse, les meilleurs colocs? Qui est le pire joueur de golf?

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron, à ce sujet, en compagnie de Jérémie Rainville.

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