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Potins sur les joueurs des Canadiens

Philip Danault aura des poules et Alexandre Carrier est un fan d'échecs

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 16 septembre 2026 21:25

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Philip Danault aura des poules et Alexandre Carrier est un fan d'échecs
Branché sur le sport / Cogeco Média

Philip Danault aura éventuellement des poules et Alexandre Carrier est un fan fini d'échecs: ce sont deux des nombreux potins récoltés par Paul-Christian Bergeron, qui est allé à la rencontre des joueurs du CH.

Que voient les joueurs de la Sainte Flanelle sur leurs fils de réseaux sociaux? Qui serait les pires colocs dans l'équipe? Ou à l'inverse, les meilleurs colocs? Qui est le pire joueur de golf?

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron, à ce sujet, en compagnie de Jérémie Rainville.

Autre sujet abordé

  • Paul-Christian et la fois où il s'est rendu au traditionnel car wash des Canadiens... en pensant que c'était un lave-auto!

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