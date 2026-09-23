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Saison simulée

NHL 27: quel résultat pour une équipe 100% québécoise?

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 23 septembre 2026 21:20

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
NHL 27: quel résultat pour une équipe 100% québécoise?
Branché sur le sport / Cogeco Média

Comment une équipe formée à 100% de joueurs québécois performerait-elle dans la LNH? Grâce au nouveau jeu NHL 27, il est possible d'en avoir un aperçu.

Avec une masse salariale de 94 millions de dollars, l'équipe du fleur de lys, qui compte notamment Alexis Lafrenière et Pierre-Luc Dubois et Jonathan Huberdeau à l'attaque, respecte le plafond imposé par la ligue, ajoutant au réalisme de cette simulation.

En défense, les vétérans Mike Matheson et Kristopher Letang sont sur la première paire.

Loin des années de Martin Brodeur et Roberto Luongo, c'est devant le filet que l'équipe en arrache le plus avec un tandem formé de Samuel Montembeault et Devon Levi.

Croyez-vous que cette équipe a ce qu'il faut pour se tailler une place en séries? Découvrez son classement final dans cet extrait.

Écoutez la chronique gestionnaire des réseaux sociaux et créateur de contenu au 98.5, Paul-Christian Bergeron, mercredi, au micro de l'animateur Jérémie Rainville.

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