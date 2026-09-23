En direct du club de golf Parcours du Cerf à Longueuil, Jérémie Rainville s'entretient avec le directeur des affaires Mathieu Livingstone pour discuter des nouveautés qui attendent le site au cours de la prochaine année.

Le complexe prépare des travaux majeurs sur son terrain d'exercice et accueillera les golfeurs-influenceurs « Bogeys and Bozos » pour un défi de trou d'un coup diffusé en direct.

En demeurant ouvert tout au long de l'année pour des rassemblements d'affaires et communautaires, le club vise à consolider sa position de référence incontournable dans la région.

Écoutez Mathieu Livingstone, directeur des affaires du club de golf Parcours du Cerf à Longueuil en discuter avec Jérémie Rainville à Bonsoir les sportifs.