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À Longueuil

Le «Chip Chip terrasse» fait fureur au club de golf Pacours du Cerf

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 23 septembre 2026 21:13

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Le «Chip Chip terrasse» fait fureur au club de golf Pacours du Cerf
Jérémie Rainville / Cogeco Média

En direct du club de golf Parcours du Cerf à Longueuil, Jérémie Rainville s'entretient avec le directeur des affaires Mathieu Livingstone pour discuter des nouveautés qui attendent le site au cours de la prochaine année.

Le complexe prépare des travaux majeurs sur son terrain d'exercice et accueillera les golfeurs-influenceurs « Bogeys and Bozos » pour un défi de trou d'un coup diffusé en direct.

 En demeurant ouvert tout au long de l'année pour des rassemblements d'affaires et communautaires, le club vise à consolider sa position de référence incontournable dans la région.

Écoutez Mathieu Livingstone, directeur des affaires du club de golf Parcours du Cerf à Longueuil en discuter avec Jérémie Rainville à Bonsoir les sportifs.

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