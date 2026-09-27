L'auteur et comédien Simon Boulerice souligne la nécessité de réaffirmer le rôle crucial du réseau public et de ses enseignants, à l'occasion de la Semaine pour l'école publique dont il est le porte-parole, et qui se déroulera du 28 septembre au 5 octobre 2026.
À son avis, le réseau public manque non seulement de soutien, mais aussi de ressources humaines sur le terrain.
Écoutez le porte-parole de la Semaine pour l'école publique discuter de l'importance de ce réseau pour l'égalité des chances éducatives, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«On veut mettre de l'avant l'importance du bien commun. Donc, l'idée c'est de revaloriser le plus possible cette école-là, dont je suis le fruit, et de remettre de l'avant ces histoires là d'enseignants au public qui nous ont transformés.»