L'auteur et comédien Simon Boulerice souligne la nécessité de réaffirmer le rôle crucial du réseau public et de ses enseignants, à l'occasion de la Semaine pour l'école publique dont il est le porte-parole, et qui se déroulera du 28 septembre au 5 octobre 2026.

À son avis, le réseau public manque non seulement de soutien, mais aussi de ressources humaines sur le terrain.

Écoutez le porte-parole de la Semaine pour l'école publique discuter de l'importance de ce réseau pour l'égalité des chances éducatives, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.