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Insécurité routière: 41 % des Québécois se sentent en danger

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 25 septembre 2026 10:30

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Insécurité routière: 41 % des Québécois se sentent en danger
André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, souligne que le stress provient de facteurs comme la circulation, la pression liée aux horaires scolaires, et le manque de courtoisie. / Cogeco Média

Un sondage Léger révèle que 41% des Québécois ne se sentent pas en sécurité sur les routes, un sentiment partagé à travers toute la province. 

Malgré ce constat, bien peu d'usagers modifient leurs comportements.

Comment expliquer cette insécurité routière?

Écoutez André Durocher, directeur Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, jeudi au micro de Catherine Brisson. 

Il appelle à une prise de conscience collective, soulignant la nécessité d'une éducation continue et d'un rappel régulier des règles du Code de la route pour tous les usagers.

«C'est une prise de conscience collective qu'on doit faire. Et ça, ce n'est pas facile.»

André Durocher

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