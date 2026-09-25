Un sondage Léger révèle que 41% des Québécois ne se sentent pas en sécurité sur les routes, un sentiment partagé à travers toute la province.
Malgré ce constat, bien peu d'usagers modifient leurs comportements.
Comment expliquer cette insécurité routière?
Écoutez André Durocher, directeur Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, jeudi au micro de Catherine Brisson.
Il appelle à une prise de conscience collective, soulignant la nécessité d'une éducation continue et d'un rappel régulier des règles du Code de la route pour tous les usagers.
«C'est une prise de conscience collective qu'on doit faire. Et ça, ce n'est pas facile.»