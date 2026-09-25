Un sondage Léger révèle que 41% des Québécois ne se sentent pas en sécurité sur les routes, un sentiment partagé à travers toute la province.

Malgré ce constat, bien peu d'usagers modifient leurs comportements.

Comment expliquer cette insécurité routière?

Écoutez André Durocher, directeur Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, jeudi au micro de Catherine Brisson.

Il appelle à une prise de conscience collective, soulignant la nécessité d'une éducation continue et d'un rappel régulier des règles du Code de la route pour tous les usagers.