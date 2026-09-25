Fin de campagne électorale

De passage à l'émission Midi pile avec Jérôme et Martin, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, rejette la promesse d'un troisième lien à Québec pour les quatre prochaines années, qualifiant ces engagements de «fausses promesses».

Le projet de tramway et d'autres mesures ciblées lui semblent plus appropriés. Critiquant le gouvernement précédent, il suggère plutôt un contrôle rigoureux des coûts pour les grands projets d'infrastructures.

Par rapport aux seuils d'immigration, le chef péquiste réitère son souhait d'une baisse marquée des travailleurs temporaires pour adapter l'accueil aux capacités réelles des services publics et du logement.

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