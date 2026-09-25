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Fin de campagne électorale

PSPP maintient sa position contre le projet du 3e lien

par Cogeco Média | Modifié le 25 septembre 2026 à 16:55

PSPP maintient sa position contre le projet du 3e lien
Paul St-Pierre Plamondon lors d'un débat pendant la campagne électorale 2026 / Graham Hughes / La Presse Canadienne

De passage à l'émission Midi pile avec Jérôme et Martin, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, rejette la promesse d'un troisième lien à Québec pour les quatre prochaines années, qualifiant ces engagements de «fausses promesses».

Le projet de tramway et d'autres mesures ciblées lui semblent plus appropriés. Critiquant le gouvernement précédent, il suggère plutôt un contrôle rigoureux des coûts pour les grands projets d'infrastructures.

Par rapport aux seuils d'immigration, le chef péquiste réitère son souhait d'une baisse marquée des travailleurs temporaires pour adapter l'accueil aux capacités réelles des services publics et du logement.

Autres sujets abordés

  • L'accueil d'une équipe de la LCF et la construction d'un stade à Québec;
  • De futures coupures dans la fonction publique;
  • L'ingérence des États-Unis dans les affaires publiques de la province.

À écouter

PSPP dit «Non» au 3e lien: «On a littéralement niaisé la population»

Avec

Pierre Blais
Pierre Blais
Jérôme Landry
Jérôme Landry

et autres

0:00
23:09

«Moi, je fais le choix d'être transparent puis de nommer la bullshit, dans les quatre prochaines années, il n'y aura pas de pelletée de terre sur un tunnel ou un troisième lien.»

Paul St-Pierre Plamondon

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