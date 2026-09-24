Qui a gagné?

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde le troisième et dernier débat des chefs qui s'est déroulé à Radio-Canada.

Le référendum a de nouveau été au cœur des échanges entre les différents chefs de parti.

Selon ce que rapporte Patrick Lagacé, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, s'en est bien tiré, n'ayant commis aucun faux pas alors qu'il était la cible de toutes les attaques en raison de sa position en tête des sondages.

Pour sa part, Christine Frechette n'a pas réussi à se distinguer lors de cet affrontement, estime-t-il.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur le sujet, jeudi matin, lors de son tour d'horizon de l'actualité.

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