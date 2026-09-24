Décédé à 87 ans

L'ancien propriétaire des Canadiens de Montréal, George Gillett, est décédé à l'âge de 87 ans.
Le chroniqueur Jean-Michel Bourque rappelle que M. Gillett a acheté l'équipe à une époque où personne ne la voulait, pour un montant de 275 millions de dollars à l'époque, ce qui faisait craindre aux partisans un déménagement de l'équipe aux États-Unis.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque expliquer comment l'homme d'affaires a été adopté par les partisans du CH, jeudi, à Lagacé le matin.
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