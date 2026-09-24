Les stratégies marketing de l'industrie du cinéma américain évoluent afin d'estomper la frontière entre la rumeur et la réalité.

En s'appuyant sur des comptes aux millions d'abonnés comme DeuxMoi ou PopCrave, les équipes de promotion orchestrent désormais de fausses histoires de toutes pièces pour capter l'attention du public et faire mousser de futurs projets cinématographiques.

Écoutez la chroniqueuse aux réseaux sociaux Alice Morel-Michaud décortiquer ces nouvelles manœuvres marketing, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.