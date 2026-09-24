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Spécial «d'enfer» | L’énigme du jeudi 24 septembre

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 septembre 2026 06:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Spécial «d'enfer» | L’énigme du jeudi 24 septembre
Valérie Lebeuf / Cogeco Média

Écoutez l’énigme du jeudi 24 septembre à l'émission de Patrick Lagacé.

Voici d'ailleurs la réponse de l'énigme de mercredi: Higway to Hell.

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